Анкара, 3 сентября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Реакция Европейского союза (ЕС) на попытку переворота в Турции разочаровала официальную Анкару. Об этом, как передает Sputnik, заявил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик на встрече с главами МИД ЕС.

pixabay.com Флаги Турции и Евросоюза

«Мы (власти Турции) считаем, что после попытки переворота мы не наблюдали ожидаемой солидарности от Евросоюза, — сказал Челик. — Я четко заявил, что правительство разочаровано».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 15 на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Многочисленные отряды военных с бронетехникой вышли на улицы крупных турецких городов. Госпереворот не удался, к утру преданные президенту Турции Реджепу Эрдогану силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По последним данным, в результате столкновений погибли более 290 человек, около 1,5 тыс. получили ранения.