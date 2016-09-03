Патриарху предложили вступиться за блогера, ловившего покемонов в храме
Екатеринбург, 3 сентября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал патриарха Кирилла заступиться за блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в городском Храме-на-Крови. Соответствующую запись глава города опубликовал 3 сентября на своей странице в соцсети Facebook.
«В Екатеринбурге суд арестовал ловца покемонов в храме, — пишет мэр. — Ему 22 года, живёт вдвоём с матерью-инвалидом. Это дикость».
Ройзман признает, что молодой человек вел себя вызывающе, но обращает внимание на то, что нельзя арестовывать человека за «идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться».
При этом мэр добавил, что, по его мнению, было бы справедливо и правильно, если бы священники и владыка Кирилл заступились бы за «неразумного блогера».
«Это было бы просто мудро и красиво, — пишет Ройзман. — Так думаю».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября блогер Руслан Соколовский был арестован на 2 месяца по решению суда. Молодому человеку вменили «оскорбление чувств верующих» и «разжигание вражды».
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