Екатеринбург, 3 сентября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал патриарха Кирилла заступиться за блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в городском Храме-на-Крови. Соответствующую запись глава города опубликовал 3 сентября на своей странице в соцсети Facebook.

BagoGames Pokemon Go

«В Екатеринбурге суд арестовал ловца покемонов в храме, — пишет мэр. — Ему 22 года, живёт вдвоём с матерью-инвалидом. Это дикость».

Ройзман признает, что молодой человек вел себя вызывающе, но обращает внимание на то, что нельзя арестовывать человека за «идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться».

При этом мэр добавил, что, по его мнению, было бы справедливо и правильно, если бы священники и владыка Кирилл заступились бы за «неразумного блогера».

«Это было бы просто мудро и красиво, — пишет Ройзман. — Так думаю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября блогер Руслан Соколовский был арестован на 2 месяца по решению суда. Молодому человеку вменили «оскорбление чувств верующих» и «разжигание вражды».

Читайте также: «Свободу!» и «Пусть сидит!»: уральцы об аресте ловившего покемонов блогера

Читайте также: Блогер из Екатеринбурга арестован на два месяца за ловлю покемонов в храме