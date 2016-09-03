Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону прошёл матч за Суперкубок России по гандболу среди женщин. Хозяйки площадки гандболистки ГК «Ростов-Дон» встречались с чемпионками страны командой «Астраханочка».

VirusMaster Гандбольный мяч

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Астраханочка» (Астрахань) 34:23

«Ростов-Дон» становится обладателем Суперкубка России второй год подряд.

Игры Женской гандбольной Суперлиги начнутся 7 сентября.