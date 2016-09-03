Беслан, Северная Осетия, 3 сентября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Полиция выясняет обстоятельства нападения на журналисток «Новой газеты» и журнала «Такие дела» — Диану Хачатрян и Елену Костюченко в городе Беслан (Северная Осетия). Об этом сегодня, 3 сентября, пишет журнал «Такие дела».

Vadim Akopyan Зелёнка

Сообщается, что нападение произошло во дворе школы №1 города Бесланав ходе траурной церемонии, которая проходила в спортивном зале.

По данным издания на церемонии появились молодые люди в майках «Антитеррор», которые окружили женщин и потребовали, чтобы они убрали телефоны и не снимали.

Затем обеих журналисток схватили и выволокли на улицу, где Костюченко облили зеленкой. Стражи порядка никак не отреагировали на нападение.

Журналисты намерены обратиться в Следственный комитет по факту бездействия полиции при нападении.

Напомним, террористический акт в Беслане был совершен 1 сентября 2004 года. Боевики захватили в заложники более тысячи человек. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.