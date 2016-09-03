Москва, 3 сентября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники в масках ограбили отделение «Почты России» в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

minsvyaz.ru Почта России

Инцидент произошел в пятницу вечером, 2 сентября, в районе Северное Чертаново.

«Двое неизвестных совершили разбойное нападение на почтовое отделение в мкр-не Северное Чертаново, д. 2, — сказал источник. — Угрожая сотрудникам учреждения предметом похожим на оружие, злоумышленники похитили около 100 000 рублей и скрылись».

Отметим, что во время разбойного нападения никто из сотрудников почтового отделения не пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.