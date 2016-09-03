Калуга, 3 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Полномочия по управлению особой экономической зоной «Калуга» передало министерство экономического развития России правительству Калужской области. Об этом стало известно сегодня, 3 сентября по итогам рабочей поездки в область заместителя министра экономического развития РФ Александра Цыбульского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

nikatv.ru Карта особой экономической зоны «Калуга»

В новых реалиях, экспертный и наблюдательный советы по управлению особой экономической зоной «Калуга» будут формироваться на региональном уровне. В Калуге будут рассматривать заявок на получение статуса резидента, что позволит оперативно проходить данную процедуру. Соглашение также фиксирует плановые показатели деятельности особой экономической зоны — количество компаний-резидентов и созданных ими рабочих мест, объем инвестиций, выручки, таможенных и налоговых платежей.

В рамках своей поездки в калужский регион заместитель министра экономического развития России Александр Цыбульский побывал на площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в Людиновском районе и познакомился с работой тепличного комплекса по выращиванию овощей ООО «Агро-Инвест», первого резидента ОЭЗ «Калуга». Эта компания вложила в проект порядка 5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь особой экономической зоны «Калуга» составляет 1042 га. ОЭЗ «Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого формата. К настоящему времени резидентами ОЭЗ «Калуга» официально стали шесть компаний, а до конца текущего года этот статус получат еще не менее пяти.

Индустриальное развитие в рамках ОЭЗ позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности.

Аналогичные процессы происходят и в Алтайском крае: ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Еще в марте 2016 года власти Алтайского края обнародовали информацию о передаче инфраструктурных объектов, находящихся на балансе ОАО «ОЭЗ», в собственность региона.