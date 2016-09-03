Санкт-Петербург, 3 сентября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Ресторан быстрого питания серьезно пострадал от огня в Красносельском районе Санкт-Петербурга, загоревшись от вспыхнувшего рядом легкового автомобиля. О жертвах и пострадавших информации нет. Как говорят очевидцы, посетители «Макдональдса» спешно покинули заведение.

https://vk.com/krasnoe_selo Пожар в поселке Горелово. Скриншот группы «Транспортный КОЛЛАПС для жителей г. Красное Село»

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании на Красносельском шоссе, д. 40, поступило 3 сентября в 12:47. На место ЧП выехали 9 пожарных на двух единицах техники.

«Сгорели сгораемые части в легковом автомобиле. Сведения о пострадавших уточняются», — говорится в кратком сообщении главка МЧС. Пожар был ликвидирован в 13:10.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, к фастфуду «Макавто» подъехал автомобиль Ford, водитель которого намеревался сделать заказ. В это время в автомобиле произошло возгорание. Водитель попытался справиться с огнем с помощью огнетушителя, однако это ему не удалось. Разгоревшееся пламя быстро перекинулось на здание.

«Любители фастфуда начали спешную эвакуацию!», — писали свидетели происшествия.

Автомобиль сгорел полностью, здание ресторана также заметно пострадало от огня. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.