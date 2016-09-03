Челябинск, 3 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Послание вскроют через 9 лет — 29 октября 2025 года, в день десятилетия «РДШ».

рдш.рф Сергей Рязанский

«Сегодня в Челябинске на территории Дворца пионеров и школьников мы заложили капсулу времени, которую должны извлечь 29 октября 2025 года, то есть через 10 лет с момента создания общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Надеюсь, что к этому моменту наша организация будет представлена в каждой школе страны», — сказал журналистам СергейРязанский.

Также известный космонавт посетил «Общественный вернисаж», на котором было представлено более 200 общественных организаций региона.

В рамках вернисажа прошел традиционный конкурс среди органов ученического самоуправления «Юный Глава города и его команда».Ребята из пилотных школ «РДШ» проявили свои ораторские способности и рассказать каким они видят будущее «Российского движения школьников» в Челябинской области. В завершении конкурса Сергей Рязанский вручил представителям школ, которые первыми присоединились к «РДШ» в регионе, флаги сфирменной символикой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Российское движение школьников» с 1 сентября 2016 года работает в пилотных школах всех субъектов Российской Федерации. Движение предоставляет школьникам возможность выбрать несколько направлений деятельности: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление».

В каждом из направлений запланированы тематические мероприятия. Школьники смогут проявитьсвои лидерские качества, заняться волонтерством, принять участие в военно-патриотических и спортивных играх, заниматься в школьном медиа-центре, а также регулярно общаться с признанными экспертами различных сфер деятельности.