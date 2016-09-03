Киев, 3 сентября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Бывшая украинская диверсантка, депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко в очередной раз сделала резкие высказывания в адрес Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

Сегодня, 3 сентября, в эфире телеканала «112 Украина» Савченко назвала Россию врагом и призвала к активным боевым действиям против Москвы.

«Давайте, в конце концов, сражаться с этим врагом, если уж мы ввязались, если хотим биться. Давайте уже драться, а не просто говорить. А если просто говорить, то давайте говорить с врагом. Вы же все равно с ним говорите вне кулуаров», — сказала Савченко.

Она также подчеркнула, что вся эта ситуация её «просто достала» и она призывает к открытому разговору на тему российско-украинских отношений.

Напомним, Савченко была осуждена в России на 22 года тюрьмы по обвинению в убийстве двух российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском. Однако, она была помилована президентом России Владимиром Путиным в рамках обмена на двух российских граждан, осужденных на Украине.

После возвращения на Украину Савченко заняла свое место в Верховной раде и стала делать довольно неоднозначные заявления. В частности, она предлагала посылать «пушечное мясо», чтобы «отбить Крым», призывала прекратить силовую операцию в Донбассе, а также заявляла, что готова вступить в прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.