Ташкент, 3 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. «Наш лидер (Ислам Каримов) в любых ситуациях мог принять верное и справедливое решение, умел видеть перспективы, близко к сердцу принимал заботы людей, их мечты и надежды», — об этом в ходе траурного митинга по случаю кончины президента Узбекистана Ислама Каримова, заявил глава правительства республики, председатель похоронной комиссии Шовкат Мирзяев.

kremlin.ru Ислам Каримов

Мирзияев подчеркнул, что «в самые ответственные моменты он принимал решения, нацеленные на приоритетные направления развития страны, нацеленные на то, чтобы Узбекистан занял достойное место в мировом сообществе».

Говоря о решимости покойного Каримова, Мирзияев указал, что президент мог взять под контроль ситуацию в любых экстремальных ситуациях.

В частности, он напомнил о первых трудных годах становления республики, вызовах со стороны экстремистов, которые не раз пытались дестабилизировать обстановку в стране.

«Наш народ хорошо помнит и никогда не забудет примеры мужества, проявленные главой государства, во имя сохранения независимости Узбекистана, мирной и спокойной жизни, счастливого будущего наших детей», — подчеркнул узбекский премьер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый президент Узбекистана Ислам Каримов похоронен на средневековом кладбище Шахи-Зинда в его родном городе Самарканде.

27 августа у Каримова произошел инсульт, и с тех пор он находился в коме. Медики пытались спасти первого президента Узбекистана, но это не удалось. Он скончался накануне, в 20:55 по местному времени (18:55 мск).