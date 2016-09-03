Санкт-Петербург, 3 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. ЧП со строительным краном произошло днем 3 сентября в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на строительстве пешеходного моста вблизи стадиона на Крестовском острове.

pylon.ru Строительство Яхтенного моста на Крестовский остров

Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, около полудня в субботу «на строящемся участке моста у гусеничного крана Liebherr произошел залом стрелы на уровне 15 метров».

По счастливому стечению обстоятельств, никто не погиб и не пострадал, загрязнения окружающей среды также не произошло.

«Подразделения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности в процессе стабилизации конструкций», — отметили в спасательном ведомстве.

Строящийся в этом месте Яхтенный мост является одним из объектов, возводимых в рамках подготовки Петербурга к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мост в створе Яхтенной улицы соединит Приморский район с Крестовским островом, на западной оконечности которого достраивается стадион «Зенит-Арена». Строительство моста осуществляет компания «Пилон».