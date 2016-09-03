Грозный, 3 сентября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Власти Грозного переименовали улицу Авиационную в честь Героя России Александра Прохороенко, который геройски погиб при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 3 сентября, пишет «Российская газета».

grozmer.ru Мемориальная доска в честь Александра Прохоренко

Мэр Грозного Муслим Хучиев подчеркнул, что подвиг российского офицера стал достойным примером самоотверженного служения Родине. «Он положил жизнь, освобождая мир от угрозы терроризма. Мы выбрали одну из центральных улиц для переименования. Чеченская Республика традиционно чтит героев и хранит память о них», — заявил грозненский градоначальник.

Улица Прохороенко пересекает одну из оживленных магистралей города, ведущих в аэропорт.

Напомним, старший лейтенант Прохороенко выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Тадмор (Пальмира) в сирийской провинции Хомс. Прохоренко наводил российские самолеты на цели террористов во время битвы за Пальмиру. Попав в окружение террористов, он вызвал огонь на себя, тем самым уничтожив большое количество боевиков.

11 апреля этого года указом президента России Прохороенко посмертно присвоено звание Героя России.