Владивосток, 3 сентября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. После заключения инвестсоглашений во второй день Восточного экономического форума глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка озвучил сумму, которая будет потрачена на реализацию 100 письменно оформленных на ВЭФ договорённостей — 1,42 трлн рублей. Министр развития Дальнего Востока подчеркнул, что эта цифра не окончательная и будет расти. По его прогнозам, итоговая сумма инвестсоглашений будет в 1,5 раза больше, чем 1,7 трлн рублей, ожидавшихся накануне форума.

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Самым громким заявлением дня можно назвать предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который на пленарном заседании ВЭФ с участием руководителей стран АТР предложил президенту РФ Владимиру Путину начать новую эпоху отношений России и Японии. Синдзо Абэ дал понять, что Япония больше не претендует на Южные Курилы. «Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длилась 70 лет и вместе начнем строить новую эпоху в японско-российских отношениях, которая продлится следующие 70 лет», — сказал он Владимиру Путину.

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Президент РФ, говоря на эту тему, заявил, что Россия и Япония должны показать пример компромиссного решения. «Ни одна из сторон не должна чувствовать себя ущемлённой или проигравшей», — сказал Путин. Он отметил, что в истории немного примеров такого подхода и такого решения. «Но я очень надеюсь на то, что мы сможем дать такой пример», — добавил глава российского государства.

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Комментируя достигнутую между Россией и Японией договорённость, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что это исторический шанс восполнить мертвую зону застоя в отношениях. «У нас с японцами долгое время не получалось, а теперь стало получаться. Ситуация изменилась после четырех месяцев — ещё в апреле мы говорили о том, что с Японией мертвая зона, а сейчас это не так», — отметил министр.

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На встрече с президентом Республики Корея Пак Кын Хе Владимир Путин поддержал её инициативу провести Год корейской культуры в России и отметил, рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество с Кореей, в том числе в таких сферах, как энергетика, бытовая техника, электроника, машиностроение, химия.

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Кроме того, Россия и Республика Корея в рамках ВЭФ договорились укрепить сотрудничество по проблеме ядерного оружия Северной Кореи. «Если мы не сможем воспрепятствовать разработке ядерного оружия, в недалеком будущем северокорейская ядерная угроза станет реальностью», — считает Пак Кын Хе.

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В рамках форума Президент РФ озвучил предложение российских компаний связать Россию, Китай, Японию и Южную Корею единым энергокольцом. Он сообщил о готовности России ввести конкурентную в Азиатско-Тихоокеанском регионе цену на электроэнергию и зафиксировать её на долгосрочный период. Глава государства распорядился создать для динамичной реализации этого проекта межправительственную рабочую группу.

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В продолжение темы Владимир Путин заявил о намерении инициировать взаимодействие компаний стран АТР в удобной электронной форме. «Речь идёт о создании правовых и технологических условий для электронного взаимодействия, — пояснил Президент РФ, — Мы живём в век информационного общества, стремительного развития цифровых, телекоммуникационных, интернет-технологий. И нужно использовать возможности, которые они открывают, в интересах сотрудничества, для того чтобы органы власти, компании наших стран могли вести дела и взаимодействовать в удобной электронной форме».

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Ещё одним поручением главы российского государства стало распоряжение модернизировать морскую инфраструктуру на Дальнем Востоке. Владимир Путин дал задание профильным ведомствам посчитать и доложить, сколько будет стоить приватизация или концессия причалов в макрорегионе.

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В целом проведённой на Дальнем Востоке за последние годы работой Президент России доволен, и отметил, что она уже приносит результаты, которые выражаются ростом промышленного производства на 5% и положительной демографической динамикой.

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В рамках форума сегодня также было озвучено решение выделить из федерального бюджета 180 млрд рублей на развитие инфраструктуры 13-ти дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР), что поможет создать условия для реализации на них инвестпроектов. Сумму назвал замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.

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Важным стало решение по расширению территории «Свободного порта Владивосток», которое Владимир Путин поручил оформить законодательно. Распоряжение подготовить соответствующие изменения в законодательство было адресовано Минвостокразвитию РФ. «Над этим нужно подумать — так, чтобы территория развивалась», — отметил президент РФ. В качестве системного решения предложено расширение полномочий Корпорации развития Дальнего Востока с точки зрения единого окна, в которое должен обращаться резидент Свободного порта Владивосток. «Возможно, наделение Корпорации развития полномочиями для выделения этих участков земли», — также сказал Путин.

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Крупным инвестиционным соглашением второго дня ВЭФ стала договорённость о намерении модернизировать порт Ванино в Хабаровском крае. Инвесторы намерены вложить в этот проект 35 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали угледобывающая компания «Колмар», Фонд развития Дальнего Востока и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».

В рамках реализации соглашения морской порт Ванино намерены снабдить объектами инфраструктуры, в том числе — специализированным морским терминалом по перевалке угля в границах действующего морского порта Ванино в бухте Мучка. Сам терминал планируется построить до 2019 года, а затем в течение двух лет увеличивать его мощности. Железнодорожная и энергетическая инфраструктура для проекта уже создаётся за счёт государственных средств

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На Восточном экономическом форуме сегодня также было подписано соглашение о создании турпродукта Восточное кольцо России, при создании которого приморье сыграет роль туристического хаба. документ закрепил намерения 12 регионов Сибири и Дальнего Востока, Министерства культуры и Федерального агентства по туризму совместно продвигать межрегиональный бренд на мировом рынке. Соглашение также предполагает финансирование проектов Восточного кольца в рамках федеральных целевых программ Минкультуры и Ростуризма.

Проект Восточное кольцо станет многосоставным туристическим продуктом, и будет активно продаваться, считает Министр культуры Владимир Мединский.

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