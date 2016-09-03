Москва, 3 сентября, 2016, 19:11 — ИА Регнум. В Москве, 3 сентября 2016 года, почтили память жертв Беслана, а также терактов, которые унесли жизни людей в столице в разные годы. В акциях приняли участие жители города, представители мэрии и общественных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Без слов» в память о погибших во время захвата школы в Беслане

В память о трагедии, произошедшей в сентябре 2004 года в Северной Осетии, в Москве провели акцию «Без слов».

Мероприятие состоялось возле памятного монумента жертвам Беслана, напротив храма Пресвятой Богородицы на Кулишках по адресу улица Солянка дом 5/2.

В городе также провели траурные митинги на площади перед Театральным центром на Дубровке, возле памятного знака на месте взорванного дома № 19, возле станции метро «Рижская», у монумента музея памяти воинов, погибших в горячих точках, на месте взорванного дома № 6, корпус 3, возле станции метро «Автозаводская», в переходе станции метро «Пушкинская», и возле гостиницы «Националь».

В России ежегодно 3 сентября отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана в первую очередь с трагическими событиями в Беслане 1‑3 сентября 2004 года.