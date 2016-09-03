Калуга, 3 сентября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Более чем в семь раз, с 40 гектаров до 291 увеличена в этом году площадь выращиваемой сельскохозяйственной продукции, сообщил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко.

УФСИН России по Калужской области Сортировка картофеля

По его словам, картофель уже собран более чем с трети посевных площадей. Урожайность клубней оставляет более чем 200 центнеров с гектара. В основном урожай предназначен для производства сушеного картофеля в исправительной колонии №5, продукция которого поставляется более 70 территориальным органам уголовно-исполнительной систем России.

Значительная часть урожая пойдет и на нужды уголовно-исполнительной системы Калужской области. Выполнение программы по самообеспечению позволяет организовать полноценное питание спецконтингента при значительной экономии бюджетных средств, которое составит в этом году более 28 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, городская управа Калуги намерена с 1 января 2017 года заключить договор с управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области на приготовление и поставку обедов.

По словам городского головы Калуги Константина Горобцова, такое решение было принято с тем, чтобы уйти от процедуры торгов на поставку продуктов питания, а также сэкономить на еде. «Уже многие питаются. Там качество выше: макароны сами делают и хлеб пекут. И цена будет, соответственно, ниже», — пояснил калужский градоначальник Константин Горобцов на заседании областной комиссии по организации работы по противодействию коррупции, обсудившей меры по предотвращению нарушений и коррупционных рисков в закупочной деятельности.