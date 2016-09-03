Беслан, Северная Осетия, 3 сентября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В республике продолжаются траурные мероприятия, посвященные 12-ой годовщине захвата террористами первой школы города Беслана.

mil.ru Возложение цветов к памятнику погибшим в Беслане

Третий день памяти жертв теракта осени 2004 года в Беслане начался с траурной музыки во дворе разрушенной школы. Как передает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM , с раннего утра жители города и республики несут к месту трагедии цветы и венки. В спортзале, где в течение трех дней без воды и еды содержались школьники, их родители и педагоги, горят поминальные свечи.

Траурные мероприятия проходят с участием родственников погибших в теракте, руководителей РСО-Алания, министерств и ведомств, депутатов парламента республики, лидеров региональных отделений политических партий, православного и мусульманского духовенства, учащихся и бывших заложников, а также многочисленных жителей Северной Осетии. В числе тех, кто пришел почтить память погибших в страшном террористическом акте представители соседних регионов и Южной Осетии.

В 13:05 под двумя ударами колокола была объявлена минута молчания. Школьники выпустили в небо 334 шаров, по количеству убитых в этом теракте. Основные мероприятия третьего поминального дня проводятся на территории бывшей школы и мемориального комплекса «Город ангелов». На кладбище состоится поминальное богослужение, а также крестный ход. На фоне звуков метронома перечислят фамилии и имена всех погибших в трагедии. К памятнику «Древо скорби» возложат цветы и венки. На этом и завершится в Беслане трехдневная вахта памяти.

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Напомним, что за теракт в городе Беслане понес ответственность только захваченный в ходе штурма школы террорист Нурпаши Кулаев. Решением Верховного суда Северной Осетии он был приговорен к пожизненному сроку заключения. Жертвами теракта стали 334 человека, среди них школьники, их родители, учителя и сотрудники силовых структур.

Следствие по основному уголовному делу по факту захвата школы террористами и гибели людей продолжается. Следственное управление в очередной раз продлило срок предварительного следствия на три месяца. Об этом сообщила на прошедшей в Беслане встрече с журналистами председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. Срок продлен по причине того, что до сих пор не установлены личности шестерых террористов.

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С 5 сентября в городе Беслане начинается новый учебный год.