Калуга, 3 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Порядка 130 млн рублей не получили за работу 10 компаний из Санкт-Петербурга и Калуги, задейственных на строительстве второй очереди калужского музея истории космонавтики, что, видимо, связано с уголовным делом о хищении госсредств в Министерстве культуры РФ, полагает интернет-издание ИА «Калужские новости».

пресс-служба правительства Калужской области На строительстве второй очереди музея истории космонавтики в Калуге

К тому же, по утверждению компаний-субподрядчиков, ряд строительных работ при возведении здания музея, не прошли государственную экспертизу, что может привести к обрушению конструкций объекта.

Сложилась ситуация, когда стройка наполовину завершена, а компании не получили денег за свою работу. При реализации данного проекта получилось, что из федерального бюджета выделены средства на строительство и тендер выиграл генподрядчик (в данном случае это ГК «Роспан»), который из своей группы нанял подрядчика, а тот уже нанимает субподрядчиков. В итоге бюджетные деньги получает генподрядчик. Он делится со своим подрядчиком субподрядчики, денег не получаю. В данном случае заказчиком выступил Минкульт РФ, — утверждает калужское издание.

Между тем, по мнению, уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова, вероятность возврата денег обделенным строителям-субподрядчикам есть, но это юридически тяжело. Титов пообещал оказать помощь предпринимателям, оказавшихся в сложном положении с калужским музеем. В такой ситуации, необходимо менять процесс на законодательном уровне, в частности, при реализации Федерального закона, по которому формируется госзаказ, — считает Борис Титов.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний куратор строительства второй очереди музея истории космонавтики в Калуге, бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов с группой чиновников подозревается правоохранительными органами в крупных хищениях бюджетных средств выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря, драматического театра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря и в том числе, строительства второй очереди музея истории космонавтики в Калуге.

15 марта 2016 года, после ареста Пирумова, на стройплощадку второй очереди Государственного музея истории космонавтики в Калуге нагрянули сотрудники ФСБ и прошли обыски по «делу Минкультуры». Была изъята финансовая документация по строительству.

Напомним, федеральный бюджет выделил на строительство порядка 1,6 млрд рублей. Вторая очередь музея общей площадью около 12 тыс. кв. метров должна быть соединена с первым зданием. Обновленный музей станет демонстрационной базой новейших достижений науки и техники в космической отрасли. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность музея более чем в 2 раза — до 400 тыс. посетителей в год.