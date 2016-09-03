Калуга, 3 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум.



Пресс-служба Международного аэропорта «Калуга» Новый приз калужского аэропорта

Международный аэропорт «Калуга» занял 2-е место в номинации «Лучшее предприятие на воздушном транспорте в области обеспечения транспортной безопасности» Национальной премии «Транспортная безопасность России — 2016».

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM советник генерального директора калужского аэропорта по коммуникациям Елена Галанова, 2 сентября в Москве были подведены итоги этой престижной премии и наградили лауреатов.

По ее словам, аэропорт в Калуге подтвердил свой высокий уровень оснащенности современным оборудованием, в частности, техническими средствами и очень высокую квалификацию персонала, задействованного в обеспечении авиаперевозок.

Премия «Транспортная безопасность России — 2016» учреждена Ассоциацией «Транспортная безопасность» и Российским информационным агентством «Индустрия безопасности» при поддержке Государственной Думы и Министерства транспорта РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Международный аэропорт «Калуга», рассчитаный на прием воздушных судов типа Boeing 737−500, Airbus А320 и других судов данного и меньшего класса имеет класс «В». В июне 2015 года, после завершения капитальной реконструкции, аэропорт приступил к регулярным полетам. На данный момент из Калуги совершаются полеты в Санкт-Петербург, Сочи, Анапу, Минерсальные Воды, Симферополь и Уфу. Также совершаются авиарейсы и за рубеж.