Анкара, 3 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Восемь турецких военнослужащих погибли в ходе боев с активистами Рабочей партии Курдистана в восточных провинциях Турции. Об этом сегодня, 3 сентября, пишет газета Hürriyet со ссылкой на губернатора турецкой провинции Ван.

Times Asi Курдская пешмерга в бою

Сообщается, что в бою погибли восемь военнослужащих турецкой армии. Ещё восемь получили ранения. ПО словам губернатора провинции Ван в боях погибли 11 активистов РПК.

Все раненные турецкие военнослужащие были доставлены в близлежащий госпиталь. Их жизням ничего не угрожает.

Уточняется, что военная операция против РПК проводится с применением боевой авиации.

Напомним, в конце августа Турция начала открытую интервенцию в соседнюю Сирийскую Арабскую Республику. При этом официальная Анкара заявила, что будет воевать против террористов в Сирии, а также против сирийских курдов и центрального правительства.

Первый удар в рамках так называемой операции «Щит Евфрата» был нанесен по городам Джараблус на севере Сирии. Турецкая армия при поддержке Сирийской свободной армии выбила из города террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) и заняла окрестности.

При этом велись интенсивные обстрелы позиций курдских сил, расположенных рядом с Джераблусом.