Депутат рады: проект «Стена» — это коррупционная дыра
Киев, 3 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Украинская партия «Оппозиционный блок» потребовала от кабинета министров Украины отчета о ходе строительства и расходования средств на проект «Стена» на границе с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил журналистам депутат от «Оппозиционного блока» Алексей Белый, сообщают украинские СМИ.
Белый напомнил, что ровно два года назад тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк обещал построить на российской границе «Европейский вал», а в итоге получилась дачный забор из сетки-рабицы.
«Причем такой забор, который сам Яценюк постыдится поставить на даче», — подчеркнул депутат.
При этом уже на официальном уровне заявлено, что при реализации этого проекта были совершены хищения бюджетных средств. «Стена», по сути, стала коррупционной дырой в заборе украинского бюджета, через которую «несуны» во власти обворовывают людей. Пока речь идет только о 2 миллионах, но если копнуть глубже, речь пойдет о суммах намного больше», — сказал Белый.
Он отметил, что Оппозиционный блок требует от кабинета министров отчета в парламенте по реализации проекта «Стена».
Также Белый напомнил, что ещё в марте этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование разворовывания средств украинского бюджета через проект «Стена». Однако, результатов расследования пока никто не видел.