Киев, 3 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Украинская партия «Оппозиционный блок» потребовала от кабинета министров Украины отчета о ходе строительства и расходования средств на проект «Стена» на границе с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил журналистам депутат от «Оппозиционного блока» Алексей Белый, сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На границе

Белый напомнил, что ровно два года назад тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк обещал построить на российской границе «Европейский вал», а в итоге получилась дачный забор из сетки-рабицы.

«Причем такой забор, который сам Яценюк постыдится поставить на даче», — подчеркнул депутат.

При этом уже на официальном уровне заявлено, что при реализации этого проекта были совершены хищения бюджетных средств. «Стена», по сути, стала коррупционной дырой в заборе украинского бюджета, через которую «несуны» во власти обворовывают людей. Пока речь идет только о 2 миллионах, но если копнуть глубже, речь пойдет о суммах намного больше», — сказал Белый.

Он отметил, что Оппозиционный блок требует от кабинета министров отчета в парламенте по реализации проекта «Стена».

Также Белый напомнил, что ещё в марте этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование разворовывания средств украинского бюджета через проект «Стена». Однако, результатов расследования пока никто не видел.