Москва, 3 сентября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. На восстановление самолетов от «Трансаэро» Сбербанк России потратил $19 млн. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на ВЭФ.

Alex Beltyukov Самолёты «Трансаэро»

«К сожалению, «Трансаэро» так эксплуатировал наши самолеты, что они были абсолютно в непригодном состоянии. Мы потратили $19 млн на восстановление парка этих самолетов. У нас большие претензии к «Трансаэро» в этой части, «Трансаэро» уже банкрот и не существует, а потери мы еще несем», — цитирует Германа Грефа «Интерфакс».

Греф отметил, что последний самолет, полученный Сбербанком по залогу от прекратившей свою деятельность авиакомпании «Трансаэро», будет передан авиакомпании «Россия» до конца октября 2016 года.

Издание отмечает, что после прекращения деятельности «Трансаэро» группа «Аэрофлот», в которую входит авиакомпания «Россия», согласилась взять у отечественных лизингодателей («ВТБ Лизинга», «Сбербанк Лизинга» и «ВЭБ-лизинга») 36 самолетов. 20 из них, которые эксплуатировала «Трансаэро», должны были поставить «России». Остальные, заказанные, но так и не поставленные перевозчику, определили в «Аэрофлот».

Авиакомпания «Россия» планировала получить все 20 самолетов еще до начала летнего сезона, однако на конец июня получила только пять, а затем еще два. Поставку остальных задерживали лизингодатели.