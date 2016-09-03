Владивосток, 3 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. С 2017 года тестирование на ВИЧ-инфекцию будет включено программу диспансеризации. О таких планах министерства сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

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В соответствии с требованиями ВОЗ России необходимо нарастить количество тестируемых до 50 млн граждан — сейчас бесплатно тестируются более 30 млн, рассказала министр.

«Внеся в план диспансеризации бесплатное исследование на ВИЧ, мы как раз добавим те 20 млн, которых недостает до 50», — сказала Скворцова ТАСС.

По словам министра, включение тестирования на ВИЧ стало возможным за счет пересмотра регламентов проведения диспансеризации.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России требует пристального внимания, отмечают специалисты ВОЗ, но об эпидемии, с медицинской точки зрения, речь пока не идет, отметил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.