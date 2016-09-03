Медведев прибыл в Самарканд на похороны Каримова
Самарканд, Узбекистан, 3 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл в Самарканд в составе российской делегации для участия в похоронах первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сегодня, 3 сентября, пишут «Ведомости».
Сообщается, что Медведев возглавил официальную российскую делегацию на похоронах Каримова по поручению президента России Владимира Путина. Сам Путин не смог прибыть на похороны, так как находится во Владивостоке и выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова уточнила, что в состав российской делегации также входит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.
Похороны Каримова состоятся сегодня в его родном городе Самарканде. Похоронен первый президент Узбекистана будет на средневековом кладбище Шахи-Зинда.
Воздушное пространство над Самаркандом закрыто для полетов гражданской авиации до 4 сентября. В город прибыли делегации из всех областей Узбекистана, а также представители некоторых иностранных государств.