Самарканд, Узбекистан, 3 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл в Самарканд в составе российской делегации для участия в похоронах первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сегодня, 3 сентября, пишут «Ведомости».

kremlin.ru Дмитрий Медведев и Ислам Каримов. 2010

Сообщается, что Медведев возглавил официальную российскую делегацию на похоронах Каримова по поручению президента России Владимира Путина. Сам Путин не смог прибыть на похороны, так как находится во Владивостоке и выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова уточнила, что в состав российской делегации также входит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

Похороны Каримова состоятся сегодня в его родном городе Самарканде. Похоронен первый президент Узбекистана будет на средневековом кладбище Шахи-Зинда.

Воздушное пространство над Самаркандом закрыто для полетов гражданской авиации до 4 сентября. В город прибыли делегации из всех областей Узбекистана, а также представители некоторых иностранных государств.