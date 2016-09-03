Владивосток, 3 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Приморье сыграет роль туристского хаба в Восточном кольце России, соглашение о создании которого подписано сегодня в рамках второго Восточного экономического форума. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморского края, документ закрепил намерения 12 регионов Сибири и Дальнего Востока, Министерства культуры и Федерального агентства по туризму совместно продвигать межрегиональный бренд на мировом рынке. Соглашение также предполагает финансирование проектов Восточного кольца в рамках федеральных целевых программ Минкультуры и Ростуризма.

programmes.putin.kremlin.ru Дальний Восток. Тигры

Проект Восточное кольцо станет многосоставным туристическим продуктом, и будет активно продаваться, считает Министр культуры Владимир Мединский. «Приморье является воротами нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион, Приморье — это Свободный порт, — отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. — Упрощённый визовый режим позволяет без лишних формальностей прибывать во Владивосток, а дальше появляется уникальная возможность путешествовать и по другим регионам Дальнего Востока».

Руководитель Ростуризма также уверен, что тенденция роста турпотока в Приморье сохранится. «Рост турпотока в Приморье к сентябрю составил 65% по сравнению с прошлым годом, это только по линии китайских туристов, — отметил он. — Идёт увеличение туристов и из Южной Кореи из Гонконга, цифры очень хорошие на конец года будут ещё больше. Поэтому создание такого масштабного, очень интересного и качественного продукта, как Восточное кольцо России, востребовано и своевременно».

Губернатор региона Владимир Миклушевский полагает, что край станет туристическим и транспортным хабом с учётом выгодного географического положения и нормы об упрощенном визовом режиме Свободного порта Владивосток. «Дальний Восток богат и многонационален, интересен разнообразием природных условий и культурных традиций. Путешествие по «Восточному кольцу» — это достойная альтернатива зарубежным поездкам», — заявил глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит второй Восточный экономический форум. На нём принимаются соглашения по инвестпроектам, которые позволят в полной мере использовать потенциал Дальнего Востока. Целью проекта также является взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.