Владивосток, 3 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Республика Корея подтвердила интерес к созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Республики Корея Пак Кын Хе.

Hachimaki Всемирный торговый центр в Сеуле

«Мы готовы вместе подумать над состыковкой наших интеграционных планов и идеей госпожи президента в рамках ее евразийской инициативы», — сказал Путин.

Президент отметил, что рассчитывает на участие корейских компаний в работе территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

Говоря об успешном сотрудничестве между странами, президент указал работу концерна Hyundai Motors, компании Samsung, строительство в Корее судов для российских заказчиков, кроме того, «Роснефть» при участии корейских фирм намерена модернизировать мощности судостроительного комплекса «Звезда».