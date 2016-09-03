Вологда, 3 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей предоставит главе государства доклад о системных проблемах делового климата и развития предпринимательства в нашей стране. Все предложения основаны на поступающих в адрес региональных и федерального уполномоченных обращениях, заявлениях, письмах предпринимателей, а также результатах постоянных встреч с бизнес-сообществом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году 460 предложений по развитию предпринимательства в России — порядка 70-ти инициативы вологодского бизнеса.

«Подобные предложения появляются в ходе непосредственной работы, ведения бизнеса. К примеру, после введения в нашей стране контрактной системы, сразу же стало понятно, что нужно ужесточат требования к тем, кто выигрывает аукционы на проведение ремонтных и строительных работ. Сейчас, на мой взгляд, назрел вопрос несколько ужесточить меры по контролю за застройщиками, работающими по программам переселения из ветхого и аварийного жилья. Это позволит прийти на этот рынок более добросовестному и ответственному бизнесу. И таких предложений по различным сферам хоть отбавляй. Важно, чтобы власть нас слышала», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM предприниматель, генеральный директор строительной компании Василий Золотов. В этом году от регионального бизнеса в доклад президенту включено наибольшее количество предложений в разделах «Налоги», «Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции», «Кадастры, земельные отношения и имущественные права».

Среди основных — продление действия единого налога на вмененный доход в России без сокращения видов деятельности до 2021 года, исключение из числа страхователей ПФР пенсионеров — индивидуальных предпринимателей, законодательное закрепление возврата оплаченной государственной пошлины в случае отказа заявителю в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и некоторые другие.

Одно из основных предложений — внедрение системы мотивации муниципалитетов в зависимости от темпов социально-экономического развития городов и районов. Для этого, по мнению бизнеса, необходимо установить дополнительные отчисления в бюджеты муниципальных образований по всем налоговым поступлениям, уплачиваемым субъектами МСП, в размере 75% от прироста объема таких платежей в отчетном периоде.

Среди проектных решений, направленных на улучшение сельского хозяйства вологодское бизнес-сообщество предлагает на федеральном уровне запустить специальные банковские программы по предоставлению доступных займов на пополнение оборотных средств сельхозтоваропроизводителей на период сезонно-полевых работ, а также утвердить методику оценки кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения.

«Однозначно, что к голосу бизнеса власти прислушиваются», — замечает региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Степан Ткачук. — Доказательство: по итогам рассмотрения прошлогоднего подобного доклада на федеральном уровне издано три поручения президента России, два поручения председателя Правительства РФ, было проработано 236 предложений в перечень поручений кабинета министров и курирующих вице-премьеров, а 20 предложений от российского бизнеса вошли в Стратегию развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года».