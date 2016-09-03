Владивосток, 3 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Россия не приемлет самопровозглашенный ядерный статус КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Республики Корея Пак Кын Хе.

pixabay.com Флаг КНДР

«Наша страна не приемлет самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна, — заявил Путин. — Россия считает, что решение ядерной проблемы на Корейском полуострове должно осуществляться в рамках общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии».

Президент выступил за формирование основы для взаимного доверия между государствами в регионе и предостерег от любых провокаций и нагнетания обстановки.

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