Владивосток, 3 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Протяжённость транспортных маршрутов Дальнего Востока будут увеличивать, чтобы в полной мере использовать транзитный потенциал региона. В частности, будут расширены на запад и восток транспортные возможности Байкало-Амурской магистрали, заявил в рамках второго Восточного экономического форума министр транспорта РФ Максим Соколов на сессии «Транзитный потенциал Дальнего Востока: от географии к геоэкономике».

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«Дальний Восток в этом отношении имеет особое геополитическое значение: здесь проходят кратчайшие транспортные маршруты, — отметил глава Минтранса. — Движение по Транссибу, например, по сравнению с возможными альтернативами сокращает срок перевозок на треть. И здесь особенное внимание планируется уделить контейнерным перевозкам, доля которых ежегодно растёт. В ближайших планах правительства — расширение транспортных возможностей Байкало-Амурской магистрали как на запад, так и на восток». Максим Соколов подчеркнул, что от экспорта транспортных услуг ВВП России получает порядка 15−18 млрд долларов.

В рамках реализации планов по развитию транзита, на Дальнем Востоке также планируется модернизировать транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», которые, как предполагается, создадут транспортную и телекоммуникационную сеть между КНР, Кореей и Дальним Востоком. Эти транспортные коридоры глава Приморского края Владимир Миклушевский назвал одним из важнейших макроэкономических проектов всего Дальнего Востока.

«Проект масштабный, поскольку включает в себя и автомобильные дороги, и железнодорожные пути, и морские порты, и пограничные переходы, и другую сопутствующую инфраструктуру», — отметил глава региона.

Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров считает, что у сотрудничества с Китаем по доставке грузов огромный потенциал. «Готовы ли к этому РЖД? Да, готовы, — заверил он. — Мы предлагаем новые технологические решения, мы разработали сквозные транспортные продукты по нескольким направлениям: через Китай, Казахстан, Монголию. И по каждому из этих направлений мы можем предложить свои преимущества».

Готовность сотрудничать в этом направлении выразил президент Samsung Electronics Сан Чжин Пак. По его словам, перевозки грузов по железной дороге вместо морских путей позволили компании сократить среднее транспортировки товаров на 14 дней. «Для бизнеса важны три элемента: пунктуальность перевозок, сроки и минимизация затрат. С этой точки зрения инициатива по работе с российскими железными дорогами была успешной», — отметил Сан Чжин Пак.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках второго Восточного экономического форума уже заключено 100 соглашений в разных отраслях экономики. Предполагается, что инвестиции от проектов, договорённости по которым заключат на ВЭФ, существенно превысят 1,7 трлн рублей.