Владивосток, 3 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Законопроект о курортном сборе Минкавказа начнет разрабатывать осенью, сообщил глава министерства Лев Кузнецов в рамках ВЭФ.

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«Мы планируем осенью начать его разработку, а затем вынести на площадку правительства, а потом — на заседание Госдумы», — заявил глава Минкавказа в интервью ТАСС.

По его словам, на федеральном уровне нужен четкий и понятный перечень направлений, на что он может тратиться, а правила расходования этих денег должны принимать сами субъекты РФ, которые принимают участие в пилотном проекте.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе Госсовета президент РФ Владимир Путин согласился с целесообразностью введения регионами, имеющими санаторно-курортные комплексы, курортного сбора. Глава государства рекомендовал с осторожностью подойти к вопросу: сбор должен быть не обременителен для отдыхающих и идти строго на развитие санаторно-курортной инфраструктуры.

В пилотном проекте принимают участие Алтайский, Краснодарский и Ставропольские края, а также Крым.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, курортный сбор может составить 50−100 рублей.