Калуга, 3 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Арматурный прокат калужского электрометаллургического завода НЛМК-Калуга (входит в сортовой дивизион Группы НЛМК) был сертифицирован для поставок в Польшу, Финляндию, Данию, Швецию и Норвегию. Об этом 3 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель завода Гульнара Волкова.

НЛМК-Калуга Арматурный прокат калужского электрометаллургического завода НЛМК-Калуга

По ее словам, испытания проводили Институт строительной техники (ITB), Польша и «Орган сертификации арматурной стали Швеции» («GlobeCert AB»). По результатам исследований заводу в Калуге были выданы сертификаты соответствия арматурного проката согласно требованиям строительных стандартов. Это позволит использовать арматуру из Калуги на территории этих европейских стран.

В 2015 году заводом был получен сертификат для поставок строительной индустрии Германии и ряду стран Восточной Европы. В этом году также сертифицировали арматуру по стандартам Белоруссии, Литвы и Великобритании.

«Новые сертификаты подтверждают соответствие арматурного проката требованиям технических регламентов Польши и стран Скандинавии, гарантируют высокий уровень качества продукции и открывают предприятию новые возможности для расширения рынка сбыта», — заявил генеральный директор НЛМК-Калуга Сергей Шаляев.

Как сообщало ИА REGNUM, завод НЛМК-Калуга был запущен в июле 2013 года на территории индустриального парка «Ворсино» Калужской области. Производственные мощности предприятия по выпуску стали и сортового проката составляют 1,5 млн тонн стали и 0,9 млн тонн проката в год. Предприятие обладает уникальным оборудованием в России, позволяющим выпускать самую широкую линейку сортового проката строительного назначения премиальных марок. Инвестиции в строительство завода составили 38 млрд рублей, из которых 7,5 направлены на внедрение передовых экологических технологий. На заводе создано 1250 мест и 600 рабочих мест на предприятиях обслуживания. Также были обеспечены работой смежные бизнесы региона.