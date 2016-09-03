Владивосток, 3 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Минэкономразвития ожидает понижения ключевой ставки ЦБ минимум на 0,5 процентных пункта.

m.government.ru Здание Центробанка России

«Будет совсем смешно, если это не сделать сейчас. Пора было давно. А сейчас, ну просто, какая-то анекдотическая ситуация будет», — сказал глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев а рамках ВЭФ.

«Я думаю, что на полпроцента (будет снижение)», — сказал министр.

Читайте также: «Ключевая ставка ЦБ будет к концу 2016 года на уровне 9,5%»

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5% годовых. Такая ее величина сохраняется с июня 2016 года.

Читайте также: «ЦБ мог бы снизить ключевую ставку, но сделает это в сентябре»