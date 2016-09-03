Ванино, Хабаровский край, 3 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В рамках второго Восточного форума достигнута письменная договорённость о строительстве в порту Ванино Хабаровского края угольного терминала. Инвесторы намерены вложить в этот проект 35 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали угледобывающая компания «Колмар», Фонд развития Дальнего Востока и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Известно, что 70% от суммы, которую намерены вложить в проект —это средства инвестора.

Ромашов Герман Викторович Порт Ванино

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В рамках реализации соглашения морской порт Ванино намерены снабдить объектами инфраструктуры, в том числе — специализированным морским терминалом по перевалке угля в границах действующего морского порта Ванино в бухте Мучка. Сам терминал планируется построить до 2019 года, а затем в течение двух лет увеличивать его мощности. Железнодорожная и энергетическая инфраструктура для проекта уже создаётся за счёт государственных средств.

Напомним, основным направлением деятельности компании «Колмар» является освоение запасов каменно-угольных месторождений Южной Якутии, эффективная добыча и переработка каменного угля. «Колмар» объединяет в своем составе добычные и перерабатывающие мощности, предприятия, осуществляющие подземную и открытую добычу, обогатительные фабрики, сбытовые и логистические структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках второго Восточного экономического форума во Владивостоке, по последним данным, заключено 100 соглашений на сумму 1,46 трлн рублей. Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка полагает, что эта сумма ещё существенно увеличится до окончания мероприятия.