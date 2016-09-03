Калуга, 3 сентября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Порядка 1085 тыс тонн составил общий объем грузов, задекларированных в Калужской таможне за 8 месяцев этого года. Оформлено 35 548 декларации на товары, а сумма таможенных платежей перечисленных в федеральный бюджет составила 27,81 млрд. рублей, сообщает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Navy На таможне

По данным ведомства, в 2016 году в зоне деятельности Калужской таможни внешнеэкономическую деятельность осуществляют 581 участник ВЭД, а созданные условия для российских производителей способствовали увеличению их деловой активности и экспортируемой продукции.

Деятельность таможенников осуществляется с применением автоматического контроля на основе IT — технологий. Среди них: электронное декларирование, технология удаленного выпуска, автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций на товары, уплата таможенных платежей с использованием таможенных платежных карт и многое другое. Все это значительно сокращают издержки участников внешнеэкономической деятельности и исключают возможное влияние субъективных факторов со стороны должностных лиц таможенных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, грузооборот экспорта Калужской таможни за I полугодие 2016 года превышает прошлогодние показатели года в 3 раза. На протяжении 2016 года наблюдалось увеличение объемов декларирования экспортной составляющей. При этом отмечается незначительное снижение грузооборота импорта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (8%).

Внешнеторговый оборот со странами дальнего и ближнего зарубежья составил 1 551 млн долл. США (экспортные поставки — 230 млн долл. США, импортные поставки 1 321 млн долл. США).

В I полугодии проведено 27 таможенных проверок, по результатам которых довзыскано таможенных платежей, пеней и штрафов в федеральный бюджет в размере более 78 млн рублей.

Также было проведено 27 проверок соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, в результате возбуждено 16 дел об административных правонарушений на сумму более 2 млрд рублей.

По направлению правоохранительной деятельности Калужской таможней возбуждено 152 дела об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных таможенным органом административных штрафов составила 4,9 млн руб. Взыскано 33,9 млн руб.

С начала 2016 года Калужской таможней возбуждено 4 уголовных дела (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).