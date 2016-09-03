Владивосток, 3 сентября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Россия и Япония получили исторический шанс восполнить мертвую зону застоя в отношениях, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в рамках ВЭФ.

minsvyaz.ru На российско-японских переговорах

«Я считаю, что это исторический шанс для нас, и стороны это понимают, для того, чтобы восполнить эту мертвую зону и вернуться на позитивный тренд наших отношений», — сказал Улюкаев.

«У нас с японцами долгое время не получалось, а теперь стало получаться. Ситуация изменилась после четырех месяцев — еще в апреле мы говорили о том, что с Японией мертвая зона, а сейчас это не так», — отметил министр.

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Так, Россия и Япония договорились о продолжении пилотного проекта по возможности 100% кредитования российских крупных проектов, таких как «Арктик СПГ» и третья очередь «Сахалин 2», сказал Улюкаев, указав на то, что госбанки, согласно японскому законодательству имеют право кредитовать только вместе с частными партнерами, в размере не больше 60%.