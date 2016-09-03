Владивосток, 3 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. До 2025 года на обеспечение инфраструктурой крупнейших проектов, реализующихся на территориях опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, потратят 180 млрд рублей. Решение о выделении этих средств уже принято правительством РФ, заявил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев на втором Восточном экономическом форуме, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморского края.

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На эти деньги будет создаваться инфраструктура на всех 13-ти ТОРах. «Сегодня на них уже активно реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе и направленные на производство молочной, мясной, сельскохозяйственной продукции. Крупнейший резидент в этой области — компания «Русагро-Приморье», например, открывает свое производство в ТОР «Михайловский» в Приморье», — отметил Сергей Качаев. Резиденты ТОР, по его прогнозам, смогут вернуть вложенные в проекты средства в течение 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, заключения с инвесторами, которые в том числе будут реализовывать свои проекты не территориях опережающего развития, активно заключаются в рамках второго Восточного экономического форума во Владивостоке. Мероприятие проходит 2−3 сентября, на нём присутствуют более 3 тысяч участников из 35 стран.