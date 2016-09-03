Владивосток, 3 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ найти компромисс в вопросе решения проблемы мирного договора между Россией и Японией. Об этом Путин заявил сегодня, 3 сентября, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

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Путин обратил внимание на слова Абэ о том, что у каждой стороны есть свое видение этого вопроса. «Все мы едины в одном — проблему надо решить», — подчеркнул президент.

При этом глава российского государства подчеркнул, что прошлое не должно мешать Японии и России идти вперед. «Но, конечно, мы должны думать, думаем над тем, как избавиться от проблем, которые нам не дают идти так быстро, как бы нам хотелось. Надеюсь, что мы эти проблемы решим», — сказал Путин.

Президент заявил, что Россия и Япония должны показать пример компромиссного решения. «При решении этих проблем ни одна из сторон не должна чувствовать себя ущемленной или проигравшей», — сказал Путин. Он отметил, что в истории немного примеров такого подхода и такого решения. «Но я очень надеюсь на то, что мы сможем дать такой пример», — добавил Путин.

Что касается территориального спора, то в нем может быть достигнут компромисс, считает Путин. При этом он подчеркнул, что речь не идет о каком-то обмене или каких-то продажах. Нужно найти решение, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей», подчеркнул Путин.