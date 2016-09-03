Владивосток, 3 сентября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев объяснил, почему Россия не будет расширять продэмбарго в отношении США в ответ на дополнительные санкции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Это такое действие с американской стороны, я бы сказал, конвульсивное, такое механическое. Это может означать все, что угодно. Действительно, может быть приурочено к саммиту, может быть попытка давления, я не думаю, что это принесло бы какие-то дивиденды экономические тому, кто это устраивает», — сказал он. Министр считает, что России не следует расширять продэмбарго — «в этом нет необходимости».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США заявили о расширении односторонних санкции в отношении России, чтобы содействовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством финансов США в связи с решением Вашингтона дополнить список физических и юридических лиц, на которых распространяется действие американских санкций в связи с кризисом на Украине.

Новые санкции США не окажут существенного влияния на экономику России, считает глава Сбербанка Герман Греф. «Мне не кажется, что это окажет как-то существенное влияние, скорее, это не из области экономики, а из области политики», — отметил он.