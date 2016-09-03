Владивосток, 3 сентября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Особых корректировок после 2018 года налоговый режим не потребует, заявил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Министр назвал «негодным» предложение ввести прогрессивную шкалу подоходного налога.

pixabay.com Подсчёт налогов

«Возможно какие-то разумные размены небольшие, но в целом, я считаю, что у нас вполне адекватная налоговая система», — сказал глава Минэкономразвития.

«Наша позиция состоит в том, что налоговый режим в целом в России разумный, и без нужды его искажать не стоило бы», — сказал министр.

Он настаивает на снижении налоговой ставки и выступил категорически против введения после 2018 года прогрессивной шкалы подоходного налога.

«Это совершенно негодное предложение», — заявил Улюкаев.