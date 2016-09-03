Санкт-Петербург, 3 сентября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Средний уровень заработной платы, предлагаемой в Санкт-Петербурге специалистам из профобласти «Рабочий персонал», в августе 2016 года составил 33 175 рублей (рост на 11% по сравнению с началом года). Самая высокая оплата труда для соискателей из этой сферы за последние полгода была зафиксирована в июне 2016 года, когда работодатели в среднем предлагали работникам 35 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитики сайта HeadHunter, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 сентября.

Пётр Котов. Рабочий. 1949

Cредняя зарплата грузчиков в августе составила 27,5 тыс. рублей, слесарей — 36 тыс. рублей, рабочих в автопроизводстве — 36 тыс. рублей. Для квалифицированных рабочих востребованных специальностей заработные платы могут превышать среднерыночные значения в два и более раз, отмечают в компании. Например, сварщикам под рентген предлагают заработной плату от 80 тыс. рублей, монтажникам систем вентиляции и кондиционирования — от 40 тыс., монтажникам ЛВС — от 50 тыс., слесарям-сборщикам металлоконструкций, автослесарям — в диапазоне 50−100 тыс.

В целом, можно отметить увеличение доходов рабочего персонала с начала 2016 года. Во многом эта тенденция объясняется низким уровнем конкуренции среди соискателей, рассказывают в HeadHunter.