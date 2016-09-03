Владивосток, 3 сентября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Глава Минздрава Вероника Скворцова надеется, что в федеральном бюджете на 2017 год не будут сокращены расходы на здравоохранение.

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«Мы надеемся, что сокращений в части здравоохранения не будет, но посмотрим», — сказала Скворцова в кулуарах ВЭФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в федеральном бюджете на 2016 год (включая средства ФОМС) на здравоохранение предусмотрено порядка 2 трлн рублей.

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В рамках ВЭФ замглавы правительства РФ Ольга Голодец заверила, что в проекте бюджета на 2017 год «средства на лекарства заложены в полном объеме, средства на высокотехнологичную помощь заложены в полном объеме».

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