Минздрав: Надеемся, что сокращений бюджета не будет, но посмотрим
Владивосток, 3 сентября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Глава Минздрава Вероника Скворцова надеется, что в федеральном бюджете на 2017 год не будут сокращены расходы на здравоохранение.
«Мы надеемся, что сокращений в части здравоохранения не будет, но посмотрим», — сказала Скворцова в кулуарах ВЭФ.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в федеральном бюджете на 2016 год (включая средства ФОМС) на здравоохранение предусмотрено порядка 2 трлн рублей.
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В рамках ВЭФ замглавы правительства РФ Ольга Голодец заверила, что в проекте бюджета на 2017 год «средства на лекарства заложены в полном объеме, средства на высокотехнологичную помощь заложены в полном объеме».
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