Барнаул, 3 сентября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Сегодня, 3 сентября, Барнаул отмечает свой 286-ой день рождения. Поздравляя горожан с этим событием, губернатор региона Александр Карлин выразил уверенность, что постепенное возрождение исторического наследия «Сибирских Афин» привлечет в краевую столицу еще больше туристов. «Мы делаем всё, чтобы несмотря на солидный возраст Барнаул был прекрасным современным городом», — подчеркнул глава края.

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016. Выставка цветов в Индустриальном районе

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016. Фестиваль национальных культур. Фото с первыми лицами Барнаула и Алтайского края

С Днем города барнаульцев поздравил и глава администрации Сергей Дугин. Он, в частности, отметил, что благодаря участию в федеральной программе, поддержке администрации Алтайского края ускоренными темпами реализуется проект туркластера «Барнаул-горнозаводской город». Именно он, по мнению сити-менеджера, дал мощный импульс возрождению исторической части города.

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016. Три богатыря

Из других позитивных моментов в жизни краевого центра Сергей Дугин отметил планомерную работу по переводу школ на односменный режим работы, а также активное жилищное строительство, ремонт дорог и благоустройство.

«Желаю всем барнаульцам счастья, здоровья, благополучия и оптимизма, успехов во всех начинаниях. А нашему любимому городу — хороших перспектив, интенсивного развития, уверенного взгляда в завтрашний день!», — говорится в поздравлении мэра Барнаула.

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016.

Сегодняшний день в Барнауле выдался теплым и солнечным, а множество мероприятий, проходящих сейчас в разных районах города, наверняка поднимут настроение многим его жителям. Чего, правда, не скажешь об автомобилистах и любителях выпить: некоторые улицы города перекрыты для движения транспорта, а магазины сегодня не продают алкоголь.

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016

О том, чем развлекают банаульцев на Дне города в оперативном режиме информирует пресс-центр барнаульской мэрии.

Первым официальным мероприятием общегородского масштаба стала специализированная ярмарка «День мясного гурмана». Проводят ее с 2008 года в целях увеличения доли потребления мясоколбасных изделий Алтайских производителей, повышения гастрономической культуры населения, повышения узнаваемости и имиджа марок мясоколбасных изделий участников-производителей.

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016. Праздник мясного гурмана

В Октябрьском районе одним из самых зрелищных мероприятий стала выставка цветов. Интересно, что Советы ТОС района посвятили свои композиции любимым фильмам: «Берегись автомобиля», «Они сражались за Родину», «Свадьба в Малиновке», «Приключения Остапа Бендера», «Вокзал для двоих», «Бриллиантовая рука».

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016. В оформлении использована тема российского кино

Не менее интересной цветочная выставка получилась и в Индустриальном районе города. Там представлены экспонаты в виде цветочного торта с воздушными шарами, спортивного тренажера, невесты в цветочной шляпе, платья Золушки, самолета, корзины изобилия, кинокамеры, а также композиции в стиле рассказов В.М.Шушина — деревенский быт, пшеничные колосья, телеги.

Традиционная выставка ремесел «Город мастеров» работает на площади Советов. На 12 «улицах» разместили работы порядка 200 ремесленников Барнаула. Свои экспозиции представили также музеи города, производители сувениров, туристические агентства и другие предприятия.

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016. Город мастеров

На площади у автовокзала развернута выставка ретро-автомобилей. Барнаульцы могут рассмотреть более 50 единиц старинной техники, которую представляют автовтадельцы из Барнаула, Новосибирска, Новоалтайска, из сел Мамонтово и Шипуново. Среди экспонатов выставки грузовые автомобили марок ЗИС — 5, ГАЗ — АА, ГАЗ — 51, пожарные машины ПМЗ — 18 и ПМЗ — 2. Легковые машины представлены марками: ГАЗ М 72, москвич 403, 408, 410, богвард 2300, ГАЗ 21, 24, 12 ЗИМ, ГАЗ 14 Чайка, БМВ 340 (1948 года выпуска), ИЖ 49, ГАЗ 67. Также на выставку прибыли мотоциклы Харлей Давитсон 1943 года выпуска и ГАЗ 69. Самым старым из представленных автомобилей стал грузовик ГАЗ АА, выпущенный в 1936 году, а самым «молодым» — жигули 1971 года выпуска.

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016

Окунуться в атмосферу национального жилища с оформленным убранством комнаты и подворья можно на фестивале национальных культур. Сквозной темой в его оформлении тоже стало российское кино. В частности, на площадке у Нулевого километра организована фотозона в кинематографической тематике с изображением актеров различных национальностей. Народные умельцы традиционно проводят мастер-классы по художественной росписи, плетению лентами, лозой и соломой, кузнечному делу, изготовлению тряпичной игрушки и кукол оберегов.

На площади Советов, между тем, одновременно стартовали соревнования по 12 видам спорта. Впервые в рамках Дня города организован агитпроект «Готов к труду и обороне». Все желающие могут познакомиться с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «ГТО», попробовать свои силы, получить информацию о порядке прохождения испытаний ГТО.

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016. Спортивный праздник

На главной сценической площадке города (пл.Сахарова) в эти минуты проходит праздничное музыкальное представление «Барнаул — время вперед». В любви к родному городу, такому разному и неповторимому, признаются участники лучших творческих коллективов Барнаула.

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016. Выставка цветов

Завершится праздничная программа, по традиции, салютом: в честь дня рождения Барнаула на площади сахарова в 22:00 (местн.) начнется фейерверк «Под звездным небом Барнаула».

пресс-центр Барнаульской мэрии Барнаул. День города-2016. Праздник мясного гурмана

Как уже сообщало ИА REGNUM, город Барнаул был основан в 1730 (по другим сведениям, в 1739) горнозаводчиком Акинфием Демидовым, Уже в 1846 году у Барнаула появился свой герб, на котором были изображены белая скачущая лошадь и действующая сереброплавильная печь.

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Эта печь, символ горного производства, подчеркивала главное богатство города — серебро, а лошадь изображалась на гербе Томской губернии, в состав которой входил тогда Алтайский округ.