Калининград, 3 сентября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Печать русского князя XII века, найденная на территории Калининградской области, весьма смахивает на фантастический сюжет о «попаданцах». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал археолог, доктор исторических наук Владимир Кулаков.

Князь Всеволод Мстиславич на иконе

Напомним, полмесяца назад Институт археологии РАН обнародовал информацию о сенсационной находке, сделанной на раннесредневековом селище близ пос. Привольное Калининградской области. Речь идёт о свинцовой печати новгородского князя Всеволода Мстиславича, жившего в XII веке.

Институт археологии РАН Печать русского князя Всеволода Мстиславича, найденная в Калининградской области

По словам руководителя Самбийской экспедиции ИА РАН Александра Хохлова, «это первое найденное в регионе материальное свидетельство тесных экономических связей между жившими здесь племенами пруссов и русским северо-западом».

«На самом деле археологических доказательств плотных русско-прусских связей в эпоху первых киевских князей несть числа и об этом по-русски (да и по-польски) написано немало статей, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Кулаков. — Однако «печатная» проблема в другом: на Руси такого рода находки характерны исключительно для городских культурных напластований. Кому князь мог адресовать своё послание в древнерусской деревне — местному старосте или священнику, с трудом разбиравшему слова в молитвеннике? Вряд ли…»

«А уж найти читавшего по-русски княжеского адресата в нехристианской земле пруссов (напомню, что на печати изображены христианские архангел и святой, весьма чуждые пруссам) — явно смахивает на фантастический сюжет о «попаданцах», — продолжил археолог Кулаков.

Он предполагает, что «в политическом и административном отношениях эта сенсация кажется удалым раскопщикам весьма своевременной».

«Увы, неофитами в калининградской археологии изобретён очередной велосипед, — считает собеседник ИА REGNUM. — В результате выглядящих весьма сомнительно исследовательских методов добыто ещё одно свидетельство о многогранном прусском прошлом. Давно уже известно, что западные балты (и пруссы в том числе) активно участвовали в формировании Древней Руси. Вспомните Ятвяга Гунарева из княжеской свиты при подписании договора с Византией в 911 году, вспомните прусских воинов, служивших в дружине князя Владимира Святославича, который, скорее всего, именно от пруссов перенял знак трезубца, появившийся на его монетах после 988 года (у пруссов же трезубец олицетворял символ принесённой князем в жертву птицы)».

Из архива В.И. Кулакова Археолог Владимир Кулаков