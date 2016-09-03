Владивосток, 3 сентября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Проект первой нитки газопровода «Турецкий поток» должен быть реализован к концу 2019 года, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

chazelles.info Строительство газопровода

По его словам, министерство планирует «в течение одного — двух месяцев выйти на подписание соответствующих договоренностей, чтобы первая нитка газопровода для доставки газа турецким потребителям была реализована уже к концу 2019 года».

Конкретные шаги по реализации проекта обсуждаются, дорожная карта уже разработана, она передана турецкой стороне. Кроме того, сообщил министр, разработан проект межправительственного соглашения.

Минэнерго в ближайшее время ожидает от Турции разрешения на проведение изысканий в акватории для «Турецкого потока».

Новак также заверил, что санкции, введенные США в отношении оператора строительства «Турецкого потока», не повлияют на проект. Речь идет о компании «Газпром Русская» — оператора строительства «Турецкого потока».

Читайте также: Путин: в конце концов «Турецкий поток» будет построен

Несмотря на все трудности проект строительства газопровода «Турецкий поток» в конечном счете должен быть реализован, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому агентству Bloomberg. Российская сторона очень рассчитывает на то, что удастся наладить конструктивный диалог.