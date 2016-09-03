Владивосток, 3 сентября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Россия высоко ценит сотрудничество с Кореей, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что рассчитывает на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Республикой.

kremlin.ru Владимир Путин и Пак Кын Хэ

«Мы высоко ценим наше сотрудничество между нашими странами, Республика Корея, безусловно, относится к одному из наших приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил Путин на встрече с президентом Республики Корея Пак Кын Хе.

Экономические связи двух стран «очень разносторонние», в том числе в таких сферах, как энергетика, бытовая техника, электроника, машиностроение, химия.

«Мы поддерживаем вашу инициативу проведения Года корейской культуры в России», — заверил Путин.