Владивосток, 3 сентября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает разумной заложенную Минэкономразвития стоимость нефти для федерального бюджета на 2017 год в $40 за баррель.

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«Я опираюсь на тот прогноз (Минэкономразвития), там стоит цена на нефть 40, я считаю, что это разумно», — сказал Белоусов журналистам в рамках ВЭФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, среднегодовая цена на нефть в 2016 году составит $42 за баррель и вряд ли снизится в 2017—2019 годах.

Замглавы правительства РФ Ольга Голодец заявила, что федеральный бюджет на 2017 год будет «действительно социальным». «Индексация пенсий заложена в полном объеме в соответствии с законодательством РФ, средства на лекарства заложены в полном объеме, средства на высокотехнологичную помощь заложены в полном объеме, поэтому мы в следующий год смотрим с уверенностью», — сказала она.