Владивосток, 3 сентября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не сможет приехать на похороны первого президента Узбекистана Ислама Каримова, которые пройдут сегодня, 3 сентября, в Самарканде. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Ислам Каримов

Он рассказал, что Путин не сможет быть на похоронах Каримова из-за плотного графика. Песков подчеркнул, что Путин не может не выступать на пленарном заседании Восточного экономического форума, который проходит сейчас во Владивостоке.

«Отсюда (из Владивостока, — прим. ред.) лететь до Самарканда более семи часов, по времени физически невозможно. Просчитывали разные варианты», — пояснил Песков.

Глава кремлевской пресс-службы подтвердил, что российскую делегацию на похоронах Каримова возглавит председатель правительства России Дмитрий Медведев. Песков напомнил, что Путин уже выразил соболезнования народу Узбекистана в связи с кончиной их первого президента.