Владивосток, 3 сентября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, усомнился в том, что в отношениях России с Америкой наступит оттепель, если логика действий США останется такой же, какой была в последние несколько лет. Глава российского государства заявил об этом в рамках второго Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о планах сотрудничества с Америкой.

freestockphotos.biz Флаг США

К сожалению, у нас отношения находятся в достаточно замороженном состоянии не по нашей вине, — отметил Владимир Путин. — Если наши партнёры согласятся с логикой учёта взаимных интересов, уважительного отношения к интересам друг друга, то тогда изменятся и принципиальные наши отношения. Мы не были инициаторами охлаждения этих отношений. Мы в любую секунду готовы в полномасштабном объёме развернуть наше сотрудничество. Но это зависит не только от нас. Это зависит от того, как захотят строить отношения с России будущие руководители Америки».

Президент РФ напомнил, что в начале 90-х годов после образования современной России, были заложены основы демократии и рыночной экономики: «Мы рассчитывали, что такая открытость вызовет ответную реакцию со стороны наших партнёров. Ничего подобного. Они посмотрели в кристалл своих национальных интересов, и поняли это по-своему: Советский союз развалился, теперь надо дожать и Россию».

Владимир Путин напомнил, что Америка действовала, не учитывая интересы России по вопросам югославского кризиса, расширения НАТО, иранской ядерной угрозы и отметил: «Если такая логика будет, тогда не думаю, что наступит какая-то оттепель».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит второй Восточный экономический форум, цели которого — привлечение инвестиций на Дальний Восток, а также укрепление взаимодействия со странами АТР.

Ранее кандидат в президенты США Хилари Клинтон заявляла о том, что сотрудничать с Россией, невзирая на разногласия по некоторым вопросам, в интересах не только США и России, но и всего мира».