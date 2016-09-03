Ташкент, 3 сентября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Тело первого президента Узбекистана Ислама Каримова отправили из Ташкента в его родной город Самарканд, где он завещал себя похоронить. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщают узбекистанские СМИ.

Василий Верещагин. Двери Тимура (фрагмент). 1873

Сообщается, что тело первого президента Узбекистана Ислама Каримова отправлено из аэропорта Ташкента в Самарканд, где сегодня, 3 сентября, Каримов будет похоронен.

Траурный кортеж проехал по улицам Ташкента. Вдоль трассы следования кортежа собрались тысячи граждан Узбекистана с цветами в руках. Когда траурный кортеж проезжал мимо людей, они бросали под колеса автомобилей цветы. Некоторые плакали.

В ташкентском аэропорту траурный кортеж с телом Каримова встретили более тысячи человек. Гроб с телом первого президента Узбекистана был накрыт белым палантином и национальным флагом страны. Кортеж сопровождала рота десантников, духовные лица республики и члены семьи Каримова.

В аэропорт гроб с телом Каримова внесли солдаты. Вскоре самолет вылетел в Самарканд. На данный момент воздушное пространство для гражданских самолетов над этим городом перекрыто.

Напомним, 27 августа у 78-летнего Каримова произошел инсульт, и он впал в кому. Врачи не смогли спасти Каримова, и он скончался вечером 2 сентября.