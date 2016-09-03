Киев, 3 сентября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Ремонт

Ralf1969 Запорожская АЭС. Украина

По состоянию на 3 сентября 2016 года в работе находятся 10 из 15 энергоблоков украинских АЭС. Запорожская АЭС продолжает ремонтные работы на энергоблоках №№1, 3, 4 (261, 203, 38 сутки планового ремонта соответственно). Кроме того, плановые работы продолжаются на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС и №4 Ровенской АЭС (50 и 18 суток). У Южно-Украинской станции все блоки в работе. Суммарная мощность четырёх АЭС Украины (в работе) — 7685 мВт (2720 МВт на ЗАЭС, 1800 мВт на РАЭС, 2200 МВт на ЮУАЭС и 965 МВт на ХАЭС).

Вывод блоков ЗАЭС №1 и №2 из ремонта был запланирован на 16 и 25 сентября соответственно. Однако глава Госатомрегулирования Сергей Божко заявил корреспонденту РБК-Украина, что имеет сомнения в осуществимости этих планов: «Я не хочу даже прогнозировать — успевает-не успевает. На сегодняшний момент идут работы по продлению срока эксплуатации, и решение будет приниматься только в зависимости от реализации мероприятий по повышению безопасности, ремонту дизелей по первому и второму блоку. Я могу, исходя из предыдущего опыта, сказать, что я сомневаюсь». Чиновник уточнил, что в случае успешного завершения работ эксплуатация блоков будет продлена на 10 лет. На остальных находящиеся в ремонте блоках также проводятся подобные работы. В целом же планируется продлить работу 6 энергоблоков, срок работы которых истёк либо истечет в ближайшее время. Работа ещё 4 энергоблоков уже была продлена ранее.

Вопрос продления работы энергоблоков украинских АЭС и общее состояние атомной отрасли прокомментировали и сами украинские ядерщики.

«Состояние атомной энергетики Украины таково, что нас ждет не ядерная катастрофа, которой пугает желтая пресса, а экономическая катастрофа. Из 15-ти атомных блоков, которые сегодня несут нагрузку в 55% от выработки всей электроэнергии на Украине, половину ждет остановка. Через четыре года у семи реакторов заканчивается срок эксплуатации. Этот срок надо продлевать, но это стоит 300 млн. долларов за каждый. Т. е. срочно нужно 2,1 млрд. долларов», — обрисовал ближайшие перспективы экс-генеральный директор Чернобыльской АЭС Михаил Уманец во время пресс-конференции в Киеве. Он выразил сомнение, что правительство сможет изыскать требуемую сумму: «А если не продлить срок эксплуатации атомных блоков, то в 2020 году мы потеряем 50%, а к 2030 году атомная энергетика Украины прикажет долго жить. Но даже если мы продлим сроки, но не начнем планово заменять блоки, нас опять ждет коллапс». Также он отметил, что прошло время, когда стоило ожидать веерных отключений электричества. Новая перспектива — это веерные подключения, поскольку остальная энергетика уже в силу изношенности мощностей не вытянет нагрузки.

Отдельным пунктом Михаил Уманец упомянул отношение к вопросам безопасности в атомной отрасли: «С 16 октября 2014 года на Украине нет главного инспектора по ядерной и радиационной безопасности. Должность ликвидирована, и никто туда не идет, — потому что ни один уважающий себя профессионал не согласится работать на этой должности после того, как Кабмин направил в Верховную Раду проект закона, в котором говорится, что решения инспектора по ядерной и радиационной безопасности могут отменяться руководителем органа госрегулирования или назначенным им лицом — вы будете отвечать перед генпрокурором за то, что творится на станции, но ваши решения будут отменять, — никакой власти. Удивительно, что руководство по ядерному регулированию согласно с этим фактом». По его мнению, санкции МАГАТЭ в отношении Украины — лишь вопрос времени.

«Самое грустное в истории с продлением сроков эксплуатации АЭС — это категорическое непонимание политиками необходимости выделять деньги на обновление энергогенерирующих мощностей. Горизонт планирования украинских политиков — не больше нескольких месяцев, а что будет после них — им не важно, так как своё будущее они с Украиной не связывают», — комментирует эксперт по вопросам энергетики Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

Westinghouse

Продолжается медиа-история со строительством завода компании на Украине, который уже дважды был анонсирован главой Минэнерго Игорем Насаликом и дважды же эти анонсы опровергались представителем Westinghouse Азизом Дагом. В этот раз в эфире телеканала 112. Украина» министр уточнил, как, по его мнению, обстоят дела: «Хочу опровергнуть заявления СМИ, компания Westinghouse подтвердила готовность строить завод. Единственное — она не готова на 100 процентов финансировать его, она хочет посмотреть, на каких паритетах будет принимать участие».

По данным Госстата Украины, поставки ТВС (тепловыделяющих сборок) от компании Westinghouse за январь-июнь 2016 года составили 70,5 т на сумму 67 млн долл При этом за весь 2015 год Украина закупила у Westinghouse топлива на 32,7 млн долл. Сообщается также, что к 2018 году украинские атомщики планируют заполнить всю активную зону одного из реакторов исключительно сборками от этой компании.

Всего же за 6 месяцев Украина потратила на закупку топлива для АЭС 204 млн долл

«Энергоатом»

Глава Минэнерго Игорь Насалик анонсировал отставки и перестановки в компании «Энергоатом» (оператор АЭС Украины). Такой вывод можно сделать из его заявления в ходе интервью журналисту РБК-Украина: «Сам управленческий аппарат НАЭК «Энергоатом» заслуживает пересмотра и кадровых ротаций. В частности, кадровые выводы сделаны в отношении директора ЗАЭС Вячеслава Тищенко. Он сейчас написал заявление и переведен на другую работу. [вероятно, причиной стали частые ремонты на станции: этим летом до 4 из 6 блоков ЗАЭС одновременно находились в ремонте — Ред]. Я считаю, что полное сбалансирование работы системы — это и есть задачи министерства. Конечно, меня как министра, не устраивало, что атомная генерация в начале года давала 87 миллиардов киловатт/часов, а потом 85, а потом 80». При этом министр утверждает, что к президенту компании (Юрий Недашковский) у него претензий нет.

К слову, на Запорожской АЭС должность временно исполняющего обязанности генерального директора Запорожской АЭС сначала занимал главный инженер станции Юрий Кульба, а 21 августа на этот пост назначен вице-президент НАЭК «Энергоатом» Владимир Пышный.

Достройку 3 и 4 блоков Хмельницкой АЭС скорее всего будет выполнять компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). По крайней мере, такой вывод можно сделать из подписания в последний день августа меморандума о взаимопонимании в ядерно-энергетической отрасли между KHNP и НАЭК «Энергоатом. «Я твердо убежден, что проект достройки энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС будет успешно завершен, если НАЭК «Энергоатом» и KHNP будут работать совместно на общую цель, учитывая, что обе компании накопили богатый опыт и знания за период строительства и эксплуатации атомных электростанций в течение последних 40 лет», — заявил после церемонии подписания директор KHNP Доктор Сок Чо. Напомним, ранее Украина разорвала соглашение о достройке ХАЭС, которое должна была осуществлять российская сторона. Интерес к проекту, по словам Игоря Насалика, проявлял также Vitol — крупнейший в мире нефтетрейдер. Оба будущих блока будут поставлять электроэнергию в страны ЕС.

«Энергоатом» намерен разместить на фондовой бирже США облигации для финансирования строительства хранилища отработанного ядерного топлива. При этом компания ведёт переговоры с Bank of America Merrill Lynch, которая выступит координатором этой процедуры. Выбор банка по сути был безальтернативным, т.к. из всех, с кем вела переговоры украинская сторона, лишь он согласился сотрудничать. Размер средств, которые «Энергоатом» намерен привлечь в ходе размещения, вероятно остаётся прежним: осенью 2015 года президент компании Юрий Недашковский заявлял о намерении привлечь 250 млн долл на 20 лет. Конечный срок размещения облигаций — 31 августа 2017 года. Напомним, что частично строительство хранилища будет профинансировано за счёт кредита, предоставленного США, в размере 260 млн долл.

Что касается сроков ввода хранилища в эксплуатацию, то глава Минэнерго полон оптимизма. По его словам, оно будет готово уже в 2017 году. Даже удивительно, когда министр рассчитывает успеть его построить, если закон о выделении земли в зоне отчуждения принят совсем недавно, а облигации, за счёт которых будет финансироваться строительство, ещё даже не выпущены.

Доход «Энергоатома» от реализации электроэнергии за январь-июль 2016 года составил 22,73 млрд грн. Это на 4,4% превышает прошлогодний показатель за аналогичный период. При этом следует отметить, что производство электроэнергии за этот период значительно сократилось с 51,16 млрд кВт•ч (2015) до 45,88 млрд кВт•ч (2016).

Диверсификация

НАЭК «Энергоатом» и британская компания URENCO подписали трёхлетний контракт на поставку уранообогащённой продукции. Об этом рассказал президент компании Юрий Недашковский во время пресс-конференции: «Мы подписали контракт на поставку обогащенного уранового продукта для нужд украинских АЭС. Этот продукт в течение трёх лет будет поставляться на завод Westinghouse в Швеции, где изготовляются топливные сборки для наших атомных электростанций». В тендере кроме URENCO участвовали ещё 5 компаний.

«Ядерное топливо Westinghouse объективно не может быть дешевле топлива от ТВЭЛ по одной простой причине: стоимость обогащения ядерного топлива в России дешевле за счет использования газовых центрифуг, тогда как уран для топлива Westinghouse и Areva обогащают на газодиффузионных заводах, — объясняет Иван Лизан. — Поэтому у Украины есть два варианта: или продолжать покупать дорогое американское ядерное топливо или создавать свою обогатительную промышленность. Вариант с отказом от использования услуг Westinghouse невозможен: в украинской ядерной диверсификации больше политики, чем энергетики с экономикой. Сам же контракт с URENCO не был бы нужен при условии сохранения нормальных рабочих отношений с Росатомом и строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области, для которого было изготовлено оборудование».

Глава Минэнерго Игорь Насалик по итогам визита в Казахстан заявил о создании с министерством энергетики Казахстана и национальной атомной компанией «Казатомпром» совместного предприятия, которое займётся добычей урана — причём как в Казахстане, так и на Украине: «Казахстан имеет наилучшие технологии выщелачивания в мире по добыче урана. Договорились, что они создают СП и начинают работать на наших месторождениях… Они отдают в СП одно месторождение на территории Казахстана», — заявил министр в эфире телеканала «112. Украина». Министр отметил, что рассчитывает таким образом снизить расходы на покупку урановой руды: Украина покупает 1,5 тыс т руды в год по 120 долл за тонну, тогда как её себестоимость в Казахстане — всего 30 долл/т. Ещё одним направлением сотрудничества станет вхождение Украины в проект строительства завода по производству тепловыделяющих сборок (топливо для АЭС).

Между тем, казахстанские СМИ со ссылкой на министерство энергетики Казахстана опровергают слова Насалика о том, что Украина будет вести добычу урановой руды на территории этого государства: «В Казахстане будут производить оборудование для атомных электростанций Украины, речь идет о тепловыделяемых сборках. В ближайшее время намечается создать рабочую группу, которая займется вопросами производства ядерного топлива в Казахстане и совместной добыче урана. Но это не означает, что Украина заходит на отечественный урановый рынок, заявили в Минэнерго Казахстана».

"На каких мощностях Казахстан будет производить ядерное топливо — решительно непонятно. В Казахстане нет своих АЭС, нет и не было заводов по производству ядерного топлива, большую часть добычи урана в республике контролирует дочка Росатома — Атомредметзолото, — недоумевает Иван Лизан. — Максимум, что может организовать Астана — обогащение урана для Киева, так как владеет 25% Уральского электрохимического комбината. При этом всё равно придётся договариваться с Россией: заводы по производству ядерного топлива расположены на её территории. Попытки Киева найти уран для топлива Westinghouse до боли напоминают анекдот о еврее, купившем по совету раввина козу, а после сходившего с ума вместе с ней».

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