«Санкции МАГАТЭ — лишь вопрос времени»: обзор атомной энергетики Украины
Киев, 3 сентября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Ремонт
По состоянию на 3 сентября 2016 года в работе находятся 10 из 15 энергоблоков украинских АЭС. Запорожская АЭС продолжает ремонтные работы на энергоблоках №№1, 3, 4 (261, 203, 38 сутки планового ремонта соответственно). Кроме того, плановые работы продолжаются на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС и №4 Ровенской АЭС (50 и 18 суток). У Южно-Украинской станции все блоки в работе. Суммарная мощность четырёх АЭС Украины (в работе) — 7685 мВт (2720 МВт на ЗАЭС, 1800 мВт на РАЭС, 2200 МВт на ЮУАЭС и 965 МВт на ХАЭС).
Вывод блоков ЗАЭС №1 и №2 из ремонта был запланирован на 16 и 25 сентября соответственно. Однако глава Госатомрегулирования Сергей Божко заявил корреспонденту РБК-Украина, что имеет сомнения в осуществимости этих планов: «Я не хочу даже прогнозировать — успевает-не успевает. На сегодняшний момент идут работы по продлению срока эксплуатации, и решение будет приниматься только в зависимости от реализации мероприятий по повышению безопасности, ремонту дизелей по первому и второму блоку. Я могу, исходя из предыдущего опыта, сказать, что я сомневаюсь». Чиновник уточнил, что в случае успешного завершения работ эксплуатация блоков будет продлена на 10 лет. На остальных находящиеся в ремонте блоках также проводятся подобные работы. В целом же планируется продлить работу 6 энергоблоков, срок работы которых истёк либо истечет в ближайшее время. Работа ещё 4 энергоблоков уже была продлена ранее.
Вопрос продления работы энергоблоков украинских АЭС и общее состояние атомной отрасли прокомментировали и сами украинские ядерщики.
«Состояние атомной энергетики Украины таково, что нас ждет не ядерная катастрофа, которой пугает желтая пресса, а экономическая катастрофа. Из 15-ти атомных блоков, которые сегодня несут нагрузку в 55% от выработки всей электроэнергии на Украине, половину ждет остановка. Через четыре года у семи реакторов заканчивается срок эксплуатации. Этот срок надо продлевать, но это стоит 300 млн. долларов за каждый.
Отдельным пунктом Михаил Уманец упомянул отношение к вопросам безопасности в атомной отрасли: «С 16 октября 2014 года на Украине нет главного инспектора по ядерной и радиационной безопасности. Должность ликвидирована, и никто туда не идет, — потому что ни один уважающий себя профессионал не согласится работать на этой должности после того, как Кабмин направил в Верховную Раду проект закона, в котором говорится, что решения инспектора по ядерной и радиационной безопасности могут отменяться руководителем органа госрегулирования или назначенным им лицом — вы будете отвечать перед генпрокурором за то, что творится на станции, но ваши решения будут отменять, — никакой власти. Удивительно, что руководство по ядерному регулированию согласно с этим фактом». По его мнению, санкции МАГАТЭ в отношении Украины — лишь вопрос времени.
«Самое грустное в истории с продлением сроков эксплуатации АЭС — это категорическое непонимание политиками необходимости выделять деньги на обновление энергогенерирующих мощностей. Горизонт планирования украинских политиков — не больше нескольких месяцев, а что будет после них — им не важно, так как своё будущее они с Украиной не связывают», — комментирует эксперт по вопросам энергетики Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.
Westinghouse
Продолжается медиа-история со строительством завода компании на Украине, который уже дважды был анонсирован главой Минэнерго Игорем Насаликом и дважды же эти анонсы опровергались представителем Westinghouse Азизом Дагом. В этот раз в эфире телеканала 112. Украина» министр уточнил, как, по его мнению, обстоят дела: «Хочу опровергнуть заявления СМИ, компания Westinghouse подтвердила готовность строить завод. Единственное — она не готова на 100 процентов финансировать его, она хочет посмотреть, на каких паритетах будет принимать участие».
По данным Госстата Украины, поставки ТВС (тепловыделяющих сборок) от компании Westinghouse за январь-июнь 2016 года составили 70,5 т на сумму 67 млн долл При этом за весь 2015 год Украина закупила у Westinghouse топлива на 32,7 млн долл. Сообщается также, что к 2018 году украинские атомщики планируют заполнить всю активную зону одного из реакторов исключительно сборками от этой компании.
Всего же за 6 месяцев Украина потратила на закупку топлива для АЭС 204 млн долл
«Энергоатом»
Глава Минэнерго Игорь Насалик анонсировал отставки и перестановки в компании «Энергоатом» (оператор АЭС Украины). Такой вывод можно сделать из его заявления в ходе интервью журналисту РБК-Украина: «Сам управленческий аппарат НАЭК «Энергоатом» заслуживает пересмотра и кадровых ротаций. В частности, кадровые выводы сделаны в отношении директора ЗАЭС Вячеслава Тищенко. Он сейчас написал заявление и переведен на другую работу. [вероятно, причиной стали частые ремонты на станции: этим летом до 4 из 6 блоков ЗАЭС одновременно находились в ремонте — Ред]. Я считаю, что полное сбалансирование работы системы — это и есть задачи министерства. Конечно, меня как министра, не устраивало, что атомная генерация в начале года давала 87 миллиардов киловатт/часов, а потом 85, а потом 80». При этом министр утверждает, что к президенту компании (Юрий Недашковский) у него претензий нет.
К слову, на Запорожской АЭС должность временно исполняющего обязанности генерального директора Запорожской АЭС сначала занимал главный инженер станции Юрий Кульба, а 21 августа на этот пост назначен вице-президент НАЭК «Энергоатом» Владимир Пышный.
Достройку 3 и 4 блоков Хмельницкой АЭС скорее всего будет выполнять компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). По крайней мере, такой вывод можно сделать из подписания в последний день августа меморандума о взаимопонимании в ядерно-энергетической отрасли между KHNP и НАЭК «Энергоатом. «Я твердо убежден, что проект достройки энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС будет успешно завершен, если НАЭК «Энергоатом» и KHNP будут работать совместно на общую цель, учитывая, что обе компании накопили богатый опыт и знания за период строительства и эксплуатации атомных электростанций в течение последних 40 лет», — заявил после церемонии подписания директор KHNP Доктор Сок Чо. Напомним, ранее Украина разорвала соглашение о достройке ХАЭС, которое должна была осуществлять российская сторона. Интерес к проекту, по словам Игоря Насалика, проявлял также Vitol — крупнейший в мире нефтетрейдер. Оба будущих блока будут поставлять электроэнергию в страны ЕС.
«Энергоатом» намерен разместить на фондовой бирже США облигации для финансирования строительства хранилища отработанного ядерного топлива. При этом компания ведёт переговоры с Bank of America Merrill Lynch, которая выступит координатором этой процедуры. Выбор банка по сути был безальтернативным, т.к. из всех, с кем вела переговоры украинская сторона, лишь он согласился сотрудничать. Размер средств, которые «Энергоатом» намерен привлечь в ходе размещения, вероятно остаётся прежним: осенью 2015 года президент компании Юрий Недашковский заявлял о намерении привлечь 250 млн долл на 20 лет. Конечный срок размещения облигаций — 31 августа 2017 года. Напомним, что частично строительство хранилища будет профинансировано за счёт кредита, предоставленного США, в размере 260 млн долл.
Что касается сроков ввода хранилища в эксплуатацию, то глава Минэнерго полон оптимизма. По его словам, оно будет готово уже в 2017 году. Даже удивительно, когда министр рассчитывает успеть его построить, если закон о выделении земли в зоне отчуждения принят совсем недавно, а облигации, за счёт которых будет финансироваться строительство, ещё даже не выпущены.
Доход «Энергоатома» от реализации электроэнергии за январь-июль 2016 года составил 22,73 млрд грн. Это на 4,4% превышает прошлогодний показатель за аналогичный период. При этом следует отметить, что производство электроэнергии за этот период значительно сократилось с 51,16 млрд кВт•ч (2015) до 45,88 млрд кВт•ч (2016).
Диверсификация
НАЭК «Энергоатом» и британская компания URENCO подписали трёхлетний контракт на поставку уранообогащённой продукции. Об этом рассказал президент компании Юрий Недашковский во время пресс-конференции: «Мы подписали контракт на поставку обогащенного уранового продукта для нужд украинских АЭС. Этот продукт в течение трёх лет будет поставляться на завод Westinghouse в Швеции, где изготовляются топливные сборки для наших атомных электростанций». В тендере кроме URENCO участвовали ещё 5 компаний.
«Ядерное топливо Westinghouse объективно не может быть дешевле топлива от ТВЭЛ по одной простой причине: стоимость обогащения ядерного топлива в России дешевле за счет использования газовых центрифуг, тогда как уран для топлива Westinghouse и Areva обогащают на газодиффузионных заводах, — объясняет Иван Лизан. — Поэтому у Украины есть два варианта: или продолжать покупать дорогое американское ядерное топливо или создавать свою обогатительную промышленность. Вариант с отказом от использования услуг Westinghouse невозможен: в украинской ядерной диверсификации больше политики, чем энергетики с экономикой. Сам же контракт с URENCO не был бы нужен при условии сохранения нормальных рабочих отношений с Росатомом и строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области, для которого было изготовлено оборудование».
Глава Минэнерго Игорь Насалик по итогам визита в Казахстан заявил о создании с министерством энергетики Казахстана и национальной атомной компанией «Казатомпром» совместного предприятия, которое займётся добычей урана — причём как в Казахстане, так и на Украине: «Казахстан имеет наилучшие технологии выщелачивания в мире по добыче урана. Договорились, что они создают СП и начинают работать на наших месторождениях… Они отдают в СП одно месторождение на территории Казахстана», — заявил министр в эфире телеканала «112. Украина». Министр отметил, что рассчитывает таким образом снизить расходы на покупку урановой руды: Украина покупает 1,5 тыс т руды в год по 120 долл за тонну, тогда как её себестоимость в Казахстане — всего 30 долл/т. Ещё одним направлением сотрудничества станет вхождение Украины в проект строительства завода по производству тепловыделяющих сборок (топливо для АЭС).
Между тем, казахстанские СМИ со ссылкой на министерство энергетики Казахстана опровергают слова Насалика о том, что Украина будет вести добычу урановой руды на территории этого государства: «В Казахстане будут производить оборудование для атомных электростанций Украины, речь идет о тепловыделяемых сборках. В ближайшее время намечается создать рабочую группу, которая займется вопросами производства ядерного топлива в Казахстане и совместной добыче урана. Но это не означает, что Украина заходит на отечественный урановый рынок, заявили в Минэнерго Казахстана».
"На каких мощностях Казахстан будет производить ядерное топливо — решительно непонятно. В Казахстане нет своих АЭС, нет и не было заводов по производству ядерного топлива, большую часть добычи урана в республике контролирует дочка Росатома — Атомредметзолото, — недоумевает Иван Лизан. — Максимум, что может организовать Астана — обогащение урана для Киева, так как владеет 25% Уральского электрохимического комбината. При этом всё равно придётся договариваться с Россией: заводы по производству ядерного топлива расположены на её территории. Попытки Киева найти уран для топлива Westinghouse до боли напоминают анекдот о еврее, купившем по совету раввина козу, а после сходившего с ума вместе с ней».
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