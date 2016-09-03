Владивосток, 3 сентября, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента Российской Федерации Владимира Путина начать новую эпоху японо-российских отношений. Об этом глава Японии заявил сегодня, 3 сентября, в ходе встречи с Путиным на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

S Solomonov Флаги России и Японии

Абэ отметил, что он, как руководитель Японии, убежден в правильности позиции своей страны по вопросу взаимоотношений с Россией. При этом японский премьер подчеркнул, что Путин также убежден в правильности позиции России.

Однако, если все оставить как есть, то дискуссии по вопросу заключения мирного договора будут идти десятилетиями и ни к чему не приведут, отметил Абэ.

«Если оставить все как есть, без изменений, то ни я, ни ты не сможем предоставить лучшие возможности грядущим поколениям. Владимир, мы с тобой люди одного поколения, давай проявим смелость и возьмем на себя ответственность», предложил Абэ, обращаясь к Путину.

Он предложил преодолеть все трудности и оставить людям грядущих поколений такой мир, в котором Россия и Япония раскроют свои мощнейшие потенциалы.

«Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длилась 70 лет и вместе начнем строить новую эпоху в японско-российских отношениях, которая продлится следующие 70 лет», — подчеркнул Абэ.

Он также добавил, что вместе с Путиным он готов приложить все силы для развития российско-японских отношений.